Doden bij gevechten Westoever, kolonisten zetten moskee in brand

RAMALLAH (ANP/AFP) - Het Israëlische leger zegt twee Palestijnen te hebben gedood bij gevechten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Tegelijkertijd melden de Palestijnse autoriteiten dat Israëlische kolonisten een moskee in brand hebben gestoken.

Volgens Israël waren de twee gedode personen van plan om een aanslag te plegen, maar het is niet duidelijk waar of tegen wie. Ze werden gedood bij Karmei Tzur, ten zuidwesten van Bethlehem. Daar voerde het Israëlische leger donderdag ook een grote operatie uit, waarbij veertig leden van Hamas zouden zijn opgepakt.

De brand in de moskee vond plaats in het noordelijker gelegen Deir Istiya. De kolonisten zouden daarbij ook met graffiti racistische leuzen op de muur hebben geschreven.

Geweld

Het geweld van kolonisten op de Westoever neemt de afgelopen weken toe. Internationaal worden die aanvallen veroordeeld en woensdag heeft ook de Israëlische legerleider zeldzame kritiek geuit op het optreden van de kolonisten. "Deze daden zijn in strijd met onze waarden, gaan een rode lijn over en leiden de aandacht van onze troepen af van hun missie", zei Eyal Zamir over de aanvallen op Palestijnse burgers.

Israël heeft de Westelijke Jordaanoever bezet sinds 1967. Sindsdien zijn steeds meer Israëliërs in nederzettingen in het Palestijnse gebied gaan wonen. Inmiddels gaat het om meer dan 500.000 kolonisten. Een deel daarvan voert regelmatig aanvallen uit op Palestijnse dorpen. Volgens de Palestijnen worden ze daarbij beschermd door het Israëlische leger. Er worden in elk geval vrijwel nooit daders gepakt.

Alle nederzettingen zijn volgens het internationale recht illegaal.