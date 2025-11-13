Minister: zware delegatie naar China voor gesprek over Nexperia

DEN HAAG (ANP/BLOOMBERG) - Demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) stuurt volgende week een delegatie van hoge ambtenaren naar China om te praten over een oplossing voor het conflict rond het Nijmeegse chipbedrijf Nexperia. Dat meldt de VVD-bewindsman in een bericht op X.

Karremans legde Nexperia eerder dit jaar beperkingen op die volgens hem nodig waren om te voorkomen dat het bedrijf door zijn Chinese eigenaar zou worden "leeggetrokken". Vrijwel tegelijkertijd schorste de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de Chinese topman van het bedrijf.

China reageerde door de export van chips die Nexperia in dat land produceert aan banden te leggen. Dat heeft wereldwijd geleid tot tekorten, met name bij autofabrikanten.

Positieve signalen

Beijing staat inmiddels weer toe dat Nexperia chips uitvoert. Karremans spreekt van "positieve signalen", maar benadrukt dat hij de situatie nauwlettend blijft volgen totdat de levering aan alle klanten is hervat.

Volgens de Chinese minister van Handel Wang Wentao zal China met Nederland op een "rationele, professionele en verantwoordelijke manier" blijven communiceren over de kwestie Nexperia. Dat heeft zijn ministerie in een verklaring naar buiten gebracht. China heeft eerder al aangegeven dat het wil dat Nederland de door haar opgelegde beperkingen voor Nexperia zo snel mogelijk opheft.