Doden bij Israëlische aanval op Gaza-Stad

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Bij een Israëlische aanval op Gaza zijn minstens zeven Palestijnen gedood, onder wie twee vrouwen. Dat zeggen Palestijnse gezondheidsfunctionarissen. Vijftien anderen raakten gewond. De aanval zou hebben plaatsgevonden op een groot vluchtelingenkamp in Gaza-Stad.

Een woordvoerder van het Israëlische leger vertelde persbureau Reuters dat de krijgsmacht een aanval heeft uitgevoerd op "terroristen", maar gaf geen verdere details.

Hamas laat in een statement weten de aanval te veroordelen en noemt het een opvallende timing. Zaterdag is in Egypte een nieuwe ronde van onderhandelingen begonnen over een staakt-het-vuren met leiders van Hamas en andere Palestijnse facties. Deze zouden volgens Hamas naar verwachting enkele dagen duren.

Volgens cijfers van de gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn sinds het begin van het staakt-het-vuren zo'n 950 Palestijnen omgekomen bij Israëlische aanvallen. In dezelfde periode zijn volgens Israël vier Israëlische militairen gedood.