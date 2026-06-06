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Motorcoureur Márquez wint sprintrace in Grote Prijs van Hongarije

Sport
door anp
zaterdag, 06 juni 2026 om 18:03
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SÁVOLY (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft zaterdag de sprintrace van de Grote Prijs van Hongarije gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen startte vanaf poleposition en kwam geen moment in de problemen tijdens de sprintrace. Zondag start Márquez wederom vanaf pole op het Balaton Park Circuit met zijn Ducati.
Pedro Acosta, landgenoot van Márquez, werd tweede in de sprintrace. Marco Bezzecchi, de Italiaanse leider in de WK-stand in de MotoGP, werd derde. Márquez staat zevende op ruime achterstand van Bezzecchi.
In de Moto2-klasse wist Collin Veijer zich als zevende te kwalificeren voor de race van zondag. De 21-jarige Nederlander staat tiende in zijn klasse. Zijn landgenoot Zonta van den Goorbergh start zondag vanaf plek 13.
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