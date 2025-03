Syrië herdenkt voor het eerst sinds val Assad begin burgeroorlog

DAMASCUS (ANP/DPA) - In verschillende delen van Syrië zijn zaterdag herdenkingen gehouden ter gelegenheid van het begin van de opstand tegen het regime van de toenmalige president Bashar al-Assad in 2011. Het waren de eerste herdenkingen van het begin van de burgeroorlog sinds de val van het regime van Assad in december.

Tientallen mensen verzamelden zich op het Ummayyadplein in het centrum van de hoofdstad Damascus voor een viering. Ze hesen onder meer de revolutievlag en riepen leuzen die opriepen tot "één verenigd Syrië". Volgens het Syrische staatspersbureau SANA vlogen legerhelikopters over de feestende menigte en strooiden ze rozen over het centrale plein.

Soortgelijke vieringen vonden plaats in andere Syrische steden, waaronder Aleppo, Homs en Idlib. Bij de vieringen was veel beveiliging aanwezig.

De opstand tegen Assad begon veertien jaar geleden met vreedzame protesten waarmee politieke veranderingen werden geëist. De regering van Assad reageerde echter met geweld, wat in een burgeroorlog resulteerde. Assad vluchtte in december naar Rusland toen rebellen naar Damascus oprukten.