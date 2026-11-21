GAZA-STAD (ANP/AFP) - In de Gazastrook zijn drie mensen omgekomen door een Israëlische luchtaanval op een voertuig met voedselhulp, meldt de Palestijnse burgerbeschermingsdienst. Meerdere mensen raakten gewond. Het Israëlische leger zegt "meerdere militaire personen" in de omgeving te hebben aangevallen.

Persbureau AFP zag foto's waarop te zien was dat een busje was opgeblazen. Binnen lagen de resten van het voedsel. De lichamen zijn inmiddels aangekomen bij het al-Shifaziekenhuis in Gaza-Stad.

Volgens de burgerbeschermingsdienst is ook elders in het noorden van Gaza een persoon omgekomen door Israëlische schoten.

In de Gazastrook geldt sinds oktober 2025 een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas, maar het Israëlische leger voert nog vrijwel dagelijks aanvallen uit. In de dertien maanden van het bestand zijn meer dan 1600 mensen in Gaza gedood.