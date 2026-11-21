Je oven krijgt het zwaar te verduren dezer dagen: een zelfgemaakte pizza, pepernoten bakken, een ovenschotel op zondag en over een paar weken maakt de traditionele kerstkalkoen alweer zijn opwachting. Het rooster ziet er na een aantal rondjes niet al te fris meer uit, met zwarte aanslag aan de spijlen waar geen sponsje doorheen komt. Hoe krijg je dat weer blinkend schoon?

Zo maak je het ovenrooster schoon in bad

Logan Taylor, schoonmaakexpert bij het Amerikaanse Dazzle Clean Company, pakt er vaatwastabletten bij. “Heb je weinig tijd, dan kun je vaatwastabletten gebruiken”, zegt hij tegen Homes & Gardens . Het is goedkoop en je hebt er geen agressieve ovenreiniger voor nodig.

Leg een oude handdoek op de bodem van het bad. Leg het rooster erop en laat heet water uit de kraan erbij lopen tot het rooster onder staat. Los er twee vaatwastabletten in op. Laat het minstens een uur weken, liefst een nacht. Schrob de resten weg met een borstel of de ruwe kant van een spons, spoel na met schoon water en droog het rooster af.

Drijft het rooster op, leg er dan een fles shampoo of douchegel op, tipt de Britse TikTokker @cleanwith_kayleigh. Geen bad? Dan kan het in een grote opbergbak. Het Nederlandse schoonmaakmerk HG noemt ook een grote afsluitbare zak met een paar tabletten en heet water, een nacht laten staan.

Waarom de gootsteen te klein is

Een ovenrooster past zelden plat in de spoelbak, dus een deel steekt boven het water uit. “Hoe dan ook maak je er een zooitje van als je dit in de gootsteen probeert”, zegt Jeremy Tompson, schoonmaakadviseur bij YouthfulHome.com, tegen Real Homes . In bad ligt het rooster helemaal onder en loopt het vieze water meteen weg.

Aluminiumfolie eromheen helpt mee

Woonjournalist Millie Hurst van het Britse Real Homes testte de truc van TikTok met één aanpassing: ze wikkelde het rooster eerst in aluminiumfolie. Michael Silva-Nash van schoonmaakbedrijf Molly Maid doet het net zo. Hurst denkt dat de folie en het tablet met elkaar reageren, een zogeheten ionenwisseling, maar dat heeft ze niet laten testen.

Waar de folie strak zat, kwam het vuil het makkelijkst los. Bij de randen die ze slordig had ingepakt, moest ze langer schrobben. Haar oordeel: “Geslaagd, maar we vielen niet van onze stoel.”

Weken in de badkuip zou ik zeker aanraden. - Millie Hurst, woonjournalist Real Homes

Handschoenen aan en het bad een nacht bezet

Vaatwastabletten zijn sterk spul. “Die zijn behoorlijk agressief voor je huid, dus draag handschoenen”, zegt Taylor. Reken er ook op dat niemand die avond in bad of onder de douche kan, als die in het bad zit. Spoel het bad na afloop goed na.

Leg eerst een handdoek neer, zo voorkom je krassen. - Michael Silva-Nash, vicepresident Molly Maid

Kan het rooster ook in de vaatwasser?

HG raadt dat af, omdat het rooster en de vaatwasser er schade van kunnen oplopen. Het merk maakt wel een uitzondering als de fabrikant van je oven het toestaat. Volgens Homes & Gardens haalt de vaatwasser bovendien alleen licht vuil weg. Kijk dus eerst in de handleiding.

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