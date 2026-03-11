Doden bij nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon

BEIROET (ANP/DPA) - Bij Israëlische aanvallen op het zuiden van Beiroet zijn woensdag zeker vier doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De doden vielen bij een luchtaanval op een flatgebouw. Meerdere verdiepingen zijn daarbij volledig verwoest. Ook in het zuiden van Libanon en in de oostelijke Bekaa-vallei vonden aanvallen plaats.

Volgens Israël zitten er in de Bekaa-vallei trainingskampen van Hezbollah. Bij de aanvallen daar kwamen volgens Libanese staatsmedia minstens zeven mensen om het leven en raakten achttien anderen gewond. Een groot deel van de bewoners in de regio is gevlucht, meldden hulporganisaties eerder.

Het Libanese Rode Kruis meldt dat dinsdag een ambulancemedewerker is omgekomen in het zuiden van Libanon. Hij was aan het werk toen hij samen met een collega gewond raakte. De hulporganisatie benadrukt dat het duidelijk was dat de ambulance van het Rode Kruis was. Hulpverleners zijn beschermd onder de Verdragen van Genève en mogen nooit worden aangevallen.