Kremlin beticht VK van betrokkenheid bij aanval met Storm Shadow

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin beschuldigt het Verenigd Koninkrijk van betrokkenheid bij een Oekraïense aanval op Brjansk, een stad circa 350 kilometer ten zuidwesten van Moskou. Daarbij vielen dinsdag zeker zes doden en raakten tientallen mensen gewond.

Volgens het Oekraïense leger werden daarbij kruisraketten van Britse makelij ingezet, zogenoemde Storm Shadows. Doelwit van de aanval was volgens Kyiv een grote producent van microchips met militaire toepassingen. Rusland deed de aanval af als gericht tegen burgers en zei twee Storm Shadows te hebben neergehaald.

De Britten voorzien Kyiv al langere tijd van de kostbare kruisraket, maar verboden Oekraïne tot eind 2024 de Storm Shadow te gebruiken tegen doelen in Rusland. Daar kwam verandering in toen de toenmalige Amerikaanse president Joe Biden toestond dat de ATACMS-langeafstandsraketten die Washington leverde ook tegen doelen in Rusland mochten worden gebruikt.

De Storm Shadow werd door Kyiv eerder onder meer ingezet tegen de Russische marine.