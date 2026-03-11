ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin beticht VK van betrokkenheid bij aanval met Storm Shadow

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 11:33
anp110326124 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin beschuldigt het Verenigd Koninkrijk van betrokkenheid bij een Oekraïense aanval op Brjansk, een stad circa 350 kilometer ten zuidwesten van Moskou. Daarbij vielen dinsdag zeker zes doden en raakten tientallen mensen gewond.
Volgens het Oekraïense leger werden daarbij kruisraketten van Britse makelij ingezet, zogenoemde Storm Shadows. Doelwit van de aanval was volgens Kyiv een grote producent van microchips met militaire toepassingen. Rusland deed de aanval af als gericht tegen burgers en zei twee Storm Shadows te hebben neergehaald.
De Britten voorzien Kyiv al langere tijd van de kostbare kruisraket, maar verboden Oekraïne tot eind 2024 de Storm Shadow te gebruiken tegen doelen in Rusland. Daar kwam verandering in toen de toenmalige Amerikaanse president Joe Biden toestond dat de ATACMS-langeafstandsraketten die Washington leverde ook tegen doelen in Rusland mochten worden gebruikt.
De Storm Shadow werd door Kyiv eerder onder meer ingezet tegen de Russische marine.
loading

POPULAIR NIEUWS

HCwiC8QaIAALmIb

Opmerkelijk: de rijkste landen in 2050

121766530_m

Darmkanker: deze vleeswaren kun je beter niet meer eten

generated-image (2)

Odido liet jarenlang expres gegevens van klanten uitlekken

294840845_m

De meest gestolen items uit de supermarkt: ’Mensen stelen niet om te kunnen eten’

ANP-545084878

Zo ziet Fajah Lourens eruit na cosmetische ingrepen: "Mijn ogen staan nog een beetje foxy"

159980876_m

Een simpele foto van je hand kan een dodelijke ziekte onthullen

Loading