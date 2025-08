Doden bij ongeluk in Gaza met vrachtwagen met hulpgoederen

NUSEIRAT (ANP/AFP) - Een vrachtwagen met hulpgoederen is in Nuseirat in de Gazastrook gekanteld in een menigte. Volgens de Palestijnse hulpdiensten zijn er twintig doden en tientallen gewonden bij het ongeluk gevallen. De menigte had zich rond middernacht ten zuidwesten van Gaza-Stad rond de wagen verzameld.

De Palestijnse autoriteiten beschuldigen Israël ervan vrachtwagens met hulpgoederen te dwingen over onveilige routes naar distributiecentra te rijden. Zo zouden ze over door bombardementen beschadigde wegen moeten rijden. Dit zou vaker leiden tot ongelukken.