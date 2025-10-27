Doden bij oppositieprotesten in Kameroen

DOUALA (ANP/AFP) - Bij confrontaties tussen veiligheidstroepen en demonstranten zijn in Kameroen vier doden gevallen, melden de autoriteiten zondag. Oppositieleider Issa Tchiroma Bakary, die claimt de verkiezingen op 12 oktober te hebben gewonnen, had zijn aanhangers opgeroepen vreedzaam te demonstreren aan de vooravond van de officiële bekendmaking van de verkiezingsresultaten. In Kameroen geldt een verbod op openbare bijeenkomsten.

Bakary zegt dat hij 54,8 procent van de stemmen heeft gekregen. Maar naar verwachting zal de 92-jarige president Paul Biya, die al 43 jaar aan de macht is, een achtste termijn winnen. Critici zeggen dat de verkiezingen oneerlijk verlopen zijn.

De gouverneur van de regio Littoral zei dat demonstranten in Douala, de grootste stad van Kameroen, politiestations en een brigade van de gendarmerie hadden aangevallen. Journalisten van persbureau AFP melden dat betogers kogelhulzen lieten zien die volgens hen afkomstig waren van veiligheidstroepen die met scherp schoten nadat ze traangas hadden ingezet.