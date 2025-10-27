ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij oppositieprotesten in Kameroen

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 6:26
anp271025037 1
DOUALA (ANP/AFP) - Bij confrontaties tussen veiligheidstroepen en demonstranten zijn in Kameroen vier doden gevallen, melden de autoriteiten zondag. Oppositieleider Issa Tchiroma Bakary, die claimt de verkiezingen op 12 oktober te hebben gewonnen, had zijn aanhangers opgeroepen vreedzaam te demonstreren aan de vooravond van de officiële bekendmaking van de verkiezingsresultaten. In Kameroen geldt een verbod op openbare bijeenkomsten.
Bakary zegt dat hij 54,8 procent van de stemmen heeft gekregen. Maar naar verwachting zal de 92-jarige president Paul Biya, die al 43 jaar aan de macht is, een achtste termijn winnen. Critici zeggen dat de verkiezingen oneerlijk verlopen zijn.
De gouverneur van de regio Littoral zei dat demonstranten in Douala, de grootste stad van Kameroen, politiestations en een brigade van de gendarmerie hadden aangevallen. Journalisten van persbureau AFP melden dat betogers kogelhulzen lieten zien die volgens hen afkomstig waren van veiligheidstroepen die met scherp schoten nadat ze traangas hadden ingezet.
loading

POPULAIR NIEUWS

160367093_m

Dit is het verrassende gezondheidsvoordeel van grijze haren

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

images (21)

Voor wie toch nog denkt dat JA21 ontzettend gematigd is: 'Gas geven als je een jood ziet, old habits die hard"

generated-image (42)

Poetin gaat premie uitloven voor scholieren die zwanger willen worden

ANP-87262383

Google's kwantumcomputer verslaat beste supercomputer: “Een nieuw tijdperk breekt aan”

Loading