Evacuaties in Jamaica om orkaan Melissa

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 6:27
anp271025038 1
KINGSTON (ANP/RTR) - Inwoners van Jamaica zijn massaal opgeroepen te evacueren voor de komst van orkaan Melissa, die daar naar verwachting overstromingen, aardverschuivingen en stormvloeden zal veroorzaken.
Melissa komt maandagavond of dinsdagochtend (lokale tijd) aan land in Jamaica en heeft zich dan waarschijnlijk tot een orkaan van de vijfde, en zwaarste, categorie ontwikkeld.
Autoriteiten in Jamaica hebben inwoners opgeroepen naar schuilplaatsen te evacueren. Er zijn bijna 900 schuilplaatsen beschikbaar door het hele land, waar hulp wordt geboden aan geëvacueerden. Voor de buurt Port Royal in de laaggelegen hoofdstad Kingston en zes andere gebieden geldt een verplicht evacuatiebevel.
Maar niet iedereen geeft daar gehoor aan. "We blijven hier en kijken het aan. Zolang ik eten heb, dat is het belangrijkste", aldus een inwoner van Port Royal. Noodhulporganisaties staan klaar om te helpen, aldus de minister van Informatie.
