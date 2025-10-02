ECONOMIE
Doden bij protesten in Marokko

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 11:18
anp021025098 1
RABAT (ANP/AFP) - Twee demonstranten zijn omgekomen bij de protesten in Marokko, melden staatsmedia. Dat gebeurde toen ze een politiebureau bestormden en agenten het vuur op de actievoerders openden.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde woensdag al dat meer dan 400 mensen zijn gearresteerd en bijna 300 gewonden zijn gevallen bij de protesten. De meeste gewonden, 263, behoren volgens het ministerie tot de veiligheidsdiensten. Ze zouden zijn belaagd met molotovcocktails, messen en stenen. Er raakten ook 23 burgers gewond. Op dat moment was nog niet bekend dat er ook doden waren gevallen.
Het is al dagen onrustig in Marokko, waar acties via internet worden georganiseerd door een beweging die zich GenZ 212 noemt. Er wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs en zorg. Ook bestaat er onvrede over verwachte miljardeninvesteringen in infrastructuur voorafgaand aan het WK voetbal in 2030.
