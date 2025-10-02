Kabinet bepaalde zelf dat hulp kinderen Gaza niet in regio kon

KOPENHAGEN (ANP) - Ondanks wekenlange dringende oproepen van de Kamer en hulporganisaties heeft het kabinet nu pas besloten een aantal kinderen uit Gaza die complexe hoogspecialistische medische zorg nodig hebben naar Nederland te halen. "Wij moesten zelf tot deze conclusie komen. We hebben altijd gedacht dat het in de regio wel kon", zei Schoof voor het begin van het overleg met Europese leiders.

Volgens Schoof is er de afgelopen dagen "intensief met allerlei experts en met de landen over gesproken. En daarom hebben we voor nu deze conclusie getrokken."

Zonder een concreet aantal te noemen, gaat het slechts over enkele kinderen, zei Schoof. "Het gaat echt om hele complexe, hele ingewikkelde gevallen."

Het kabinet hoopt, en zet daar ook op in, dat de zorg in de regio op orde komt, zei de premier.