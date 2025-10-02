ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet bepaalde zelf dat hulp kinderen Gaza niet in regio kon

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 11:11
anp021025096 1
KOPENHAGEN (ANP) - Ondanks wekenlange dringende oproepen van de Kamer en hulporganisaties heeft het kabinet nu pas besloten een aantal kinderen uit Gaza die complexe hoogspecialistische medische zorg nodig hebben naar Nederland te halen. "Wij moesten zelf tot deze conclusie komen. We hebben altijd gedacht dat het in de regio wel kon", zei Schoof voor het begin van het overleg met Europese leiders.
Volgens Schoof is er de afgelopen dagen "intensief met allerlei experts en met de landen over gesproken. En daarom hebben we voor nu deze conclusie getrokken."
Zonder een concreet aantal te noemen, gaat het slechts over enkele kinderen, zei Schoof. "Het gaat echt om hele complexe, hele ingewikkelde gevallen."
Het kabinet hoopt, en zet daar ook op in, dat de zorg in de regio op orde komt, zei de premier.
loading

POPULAIR NIEUWS

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

100731098_m

Dit is wat er gebeurt met je hersenen na vier dagen junkfood

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

Het wordt tijd dat tot je doordringt hoe slecht vlees eten eigenlijk is

generated-image (32)

Deze lichaamsgeur van vrouwen vinden mannen opwindend

ANP-509279423 (1)

Nuchter sporten: wondermiddel of nutteloze hype?

Loading