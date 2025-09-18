Doden bij schietpartij op grens tussen Jordanië en Westoever

JERICHO (ANP/AFP) - Bij de enige grensovergang tussen Jordanië en de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever heeft een schietpartij plaatsgevonden. Volgens de hulpdiensten zijn daarbij twee Israëliërs gedood.

De schietpartij vond plaats bij de Allenbybrug, een verbinding over de rivier de Jordaan.

The Jerusalem Post meldt dat de twee doden militairen waren van ongeveer 20 en 60 jaar oud. De schutter zou zijn gedood.

Een jaar geleden doodde een schutter bij dezelfde grensovergang ook al drie Israëliërs. De dader werd doodgeschoten door Israëlische militairen.