Borg vecht tegen prostaatkanker 'alsof het Wimbledonfinale is'

De Zweedse tennislegende Björn Borg (69) strijdt tegen een agressieve vorm van prostaatkanker. Borg zei in een interview met de BBC dat hij "elke dag zal vechten alsof het een finale op Wimbledon is". Borg onthulde zijn diagnose in zijn onlangs verschenen autobiografie 'Heartbeats: A Memoir'.

Borg schreef de autobiografie samen met zijn vrouw Patricia. Daarin vertelde de oud-tennisser dat hij vorig jaar een operatie onderging en dat de artsen de kanker een jaar eerder hadden ontdekt. "Ik sprak met de dokter en hij zei dat het echt heel erg slecht is", zei Borg tegen de BBC. "Hij zei dat ik slapende kankercellen heb en dat het in de toekomst een zware strijd zal worden. Ik laat me elke zes maanden onderzoeken. Twee weken geleden heb ik mijn laatste test gehad. Het is iets waar ik mee moet leren leven."

Tijdens zijn hoogtijdagen speelde Borg vaak tegen de Amerikaan John McEnroe. Hun strijd in de finale van Wimbledon in 1980 wordt beschouwd als een van de beste tenniswedstrijden ooit. Borg won de epische vijfsetter.