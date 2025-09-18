Partijen verwijten Schoof stilte over aanval Wilders op grondwet

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister-president Dick Schoof had PVV-leider Geert Wilders terecht moeten wijzen toen die in het debat over de miljoenennota onder meer de in de Grondwet verankerde vrijheid van godsdienst ter discussie stelde. Partijleiders Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Rob Jetten (D66) misten "normerend optreden" van de partijloze premier.

Wilders zei woensdag bij herhaling dat voor de islam in Nederland geen plek is. Timmermans zei dat de PVV-voorman daarmee meer dan een miljoen Nederlanders hun vrijheid van godsdienst ontzegt. "En op dat moment kan je niet meer zwijgen, moet je normeren", vindt de premierskandidaat van GroenLinks-PvdA. "Hoe ongemakkelijk dat misschien ook is."

Ook D66-leider Rob Jetten had van Schoof verwacht dat die Wilders terecht zou wijzen. Net als Timmermans waarschuwde hij dat ondermijning van de democratie een geleidelijk proces is. Ieder "steekje" dat onweersproken blijft, verwondt en verzwakt de rechtstaat, hielden zij de premier voor.