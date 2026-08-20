Doden door aanval Russische ballistische raketten op Kyiv

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense hoofdstad Kyiv is in de nacht van woensdag op donderdag bestookt met Russische ballistische raketten, zo liet burgemeester Vitali Klitsjko weten. Daarbij zouden zeker acht doden zijn gevallen en raakten 33 anderen gewond. Aan de oostkant van Kyiv, in het district Brovary, kwam ook een man om het leven.

Er zouden zeker een dozijn explosies te horen zijn geweest in de hoofdstad. Volgens Klitsjko waren er in minstens drie wijken inslagen. Daarbij werden onder meer woongebouwen geraakt. Ook zouden meerdere gebouwen in brand staan en werden de ruiten van een kinderziekenhuis vernield.

Volgens de burgemeester zitten er ook nog mensen vast in een schuilkelder en onder het puin van een gebouw. Verdere details gaf hij daar niet over.

Preventief militaire luchtvaartoperaties

Het Poolse leger schreef op X preventief militaire luchtvaartoperaties te hebben uitgevoerd vanwege de Russische aanvallen op Oekraïne. "In verband met de activiteit van de langeafstandsluchtvaart van de Russische Federatie, die aanvallen uitvoert op het grondgebied van Oekraïne, is het opereren van militaire luchtvaart in het Poolse luchtruim begonnen", aldus het leger.

In Roemenië stegen twee Spaanse straaljagers op die onderdeel zijn van een NAVO-missie, plus een Roemeense luchtmachthelikopter. Radarsystemen hadden verdachte objecten in de lucht gezien. Volgens het ministerie van Defensie kwam een drone het Roemeense luchtruim binnen bij de grensstad Galaţi. Die zou uiteindelijk zijn neergestort in onbewoond gebied.

Rusland meldde een grote droneaanval vanuit Oekraïne. Volgens burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou kwamen 250 drones richting de hoofdstad. De meeste werden volgens hem ver van de hoofdstad vernietigd, een deel in de regio Moskou zelf.