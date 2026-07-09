Doden door bosbranden in Zuid-Spaanse provincie Almería

LUBRÍN/BÉDAR (ANP) - Bij bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almería zijn ten minste zes doden gevallen. Dat melden Spaanse media, waaronder Cadena Ser.

Volgens dit radiostation werden zes mensen in hun auto's gevonden nabij de plaats Lubrín. In de plaats Bédar liep een man brandwonden op. Hij werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Almería.

Bédar werd ten gevolge van de branden helemaal geëvacueerd. Dat verliep moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. De branden braken donderdagmiddag uit.