ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden door bosbranden in Zuid-Spaanse provincie Almería

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 1:25
anp100726003 1
LUBRÍN/BÉDAR (ANP) - Bij bosbranden in de Zuid-Spaanse provincie Almería zijn ten minste zes doden gevallen. Dat melden Spaanse media, waaronder Cadena Ser.
Volgens dit radiostation werden zes mensen in hun auto's gevonden nabij de plaats Lubrín. In de plaats Bédar liep een man brandwonden op. Hij werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Almería.
Bédar werd ten gevolge van de branden helemaal geëvacueerd. Dat verliep moeizaam, omdat een van de belangrijkste toegangswegen door het vuur was afgesloten. De branden braken donderdagmiddag uit.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Ultrarechtse leugenaar is een paar dagen wethouder en krijgt 50.000 euro wachtgeld.

Scherm­afbeelding 2026-07-09 om 06.26.15

Chantage: Amerikaanse troepen blijven in Europa in ruil voor Groenland

shutterstock_1477200041

Na de recordjuni: hoe groot is de kans op nóg een hittegolf deze zomer?

shutterstock_2495063787

Dit zijn de beste plekken voor jou in het vliegtuig

153544938_m

Je iPhone heeft een heel handige verborgen functie: zo schakel je hem in

190361426_m

De bijzondere reden waarom veel relaties stuklopen als de vrouw meer verdient dan de man

Loading