Doden door Israëlische aanvallen in Gaza

Samenleving
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 14:11
KHAN YOUNIS (ANP/RTR) - Door Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker vier doden gevallen, melden gezondheidsfunctionarissen.
Volgens artsen vielen door een luchtaanval drie doden bij een voedselverdelingspunt in Deir al-Balah, in centraal-Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de berichten daarover.
In de zuidelijke stad Khan Younis meldden artsen de dood van een Palestijn nadat Israël aanviel nabij een politiepost. Het Israëlische leger meldt dat het een militant heeft gedood die een acute dreiging vormde voor de strijdkrachten die daar actief zijn.
Sinds oktober geldt een staakt-het-vuren in Gaza, maar Israël heeft sindsdien herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd. Sinds de gezamenlijke bombardementen met de VS op Iran zijn stopgezet, richt het leger zijn vuur weer meer op het Palestijnse gebied, waar Hamasstrijders volgens Israël hun greep weer aan het verstevigen zijn. Op vrijdag werd Hamas-kopstuk Ezzedine al-Haddad gedood bij een Israëlische aanval.
