ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vicevoorzitter VNG: uitspraken politici asielopvang gevaarlijk

Samenleving
door anp
zondag, 17 mei 2026 om 14:09
bijgewerkt om zondag, 17 mei 2026 om 14:13
anp170526070 1
Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem (VVD) en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vindt de uitspraak van Ruben Brekelmans (VVD) over de opvang van asielzoekers "gevaarlijk", zei hij in het tv-programma Buitenhof. Hij vindt dit niet alleen van Brekelmans, maar ook van Kamerleden en fractievoorzitters van rechtsere partijen die "het land intrekken en zeggen dat de wet kennelijk niet geldt". Brekelmans zei eerder dat het aan gemeenten zelf is om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen.
"Ik zou ook willen dat ik zelf mocht beslissen of ik 150 mag rijden op de snelweg", zo reageerde Boumans, die wijst op de spreidingswet waar gemeenten zich aan hebben te houden. "Dit is een heel erg gevaarlijke uitspraak en ik hoop ook dat hij hierop terugkomt."
Boumans noemt verder niemand bij naam als hij het heeft over andere Haagse politici die volgens hem onrust aanwakkeren. Bij eerdere asielprotesten waren onder meer Gidi Markuszower (Groep Markuszower) en Mona Keijzer (Lid Keijzer) aanwezig.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (1)

Pensioen ineens 20% hoger – tot je zorgtoeslag wegvalt

gandr-collage (1)

Rijke mannen hebben vaak meerdere vrouwen

Scherm­afbeelding 2026-05-17 om 07.14.37

Hoe Dara het Songfestival won: een strijdlied over angst, schaamte en rebellie

anp160526124 1

België eist stemming over songfestival, anders geen deelname

anp170526033 1

Ebola-uitbraak Congo en Oeganda is wereldwijde noodsituatie

220453674_m

Ben jij een slechte luisteraar? Dat komt mogelijk omdat je zo slim bent

Loading