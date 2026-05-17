Vicevoorzitter VNG: uitspraken politici asielopvang gevaarlijk

Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem (VVD) en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vindt de uitspraak van Ruben Brekelmans (VVD) over de opvang van asielzoekers "gevaarlijk", zei hij in het tv-programma Buitenhof. Hij vindt dit niet alleen van Brekelmans, maar ook van Kamerleden en fractievoorzitters van rechtsere partijen die "het land intrekken en zeggen dat de wet kennelijk niet geldt". Brekelmans zei eerder dat het aan gemeenten zelf is om te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen.

"Ik zou ook willen dat ik zelf mocht beslissen of ik 150 mag rijden op de snelweg", zo reageerde Boumans, die wijst op de spreidingswet waar gemeenten zich aan hebben te houden. "Dit is een heel erg gevaarlijke uitspraak en ik hoop ook dat hij hierop terugkomt."

Boumans noemt verder niemand bij naam als hij het heeft over andere Haagse politici die volgens hem onrust aanwakkeren. Bij eerdere asielprotesten waren onder meer Gidi Markuszower (Groep Markuszower) en Mona Keijzer (Lid Keijzer) aanwezig.