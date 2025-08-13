Tennisser Alcaraz bereikt vierde ronde in Cincinnati

CINCINNATI (ANP) - De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft de vierde ronde bereikt van het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 2 van de wereldranglijst was in Ohio met 6-4 6-4 te sterk voor Hamad Medjedovic uit Servië. Alcaraz treft in zijn volgende partij de Italiaan Luca Nardi.

Medjedovic had in de tweede ronde Tallon Griekspoor uitgeschakeld. De mondiale nummer 72 hield tegen Alcaraz gelijke tred tot halverwege de eerste set. Na een lange game sloeg de Spanjaard alsnog toe op 3-3. De Serviër kwam in de tweede set nog een keer terug van een achterstand, maar Alcaraz haalde de zege binnen met een tweede break.