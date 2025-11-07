Op welke manieren beïnvloedt een plantaardig dieet het risico op het ontwikkelen van chronische ziekten?

Je weet vermoedelijk dat je onze biotoop helpt redden als je ophoudt met vlees eten. Of minstens ernstig matigt. Maar er is nog een voordeel: de kans dat je gezond oud wordt, stijgt ook aanzienlijk.

Een plantaardig dieet verlaagt aanzienlijk het risico op het ontwikkelen van diverse chronische aandoeningen, waaronder type 2 diabetes, hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker, chronische nierziekten, en neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Parkinson.

Cardiometabole gezondheid

Het volgen van een plantaardig dieet leidt tot een duidelijke vermindering van risicofactoren zoals obesitas, hoge bloeddruk, cholesterol en triglyceriden. Deze factoren spelen een grote rol bij het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Verschillende studies tonen aan dat mensen die een gezond plantaardig dieet volgen (rijk aan groente, fruit, volle granen, noten en peulvruchten en met weinig geraffineerde granen en suikers) tot 40% minder kans hebben op hartziekten en 20–30% minder op diabetes dan mensen met een dierlijk dieet.

Kankerrisico

Uit onderzoek blijkt dat het risico op verschillende soorten kanker afneemt bij mensen die een plantaardig dieet volgen, vooral wanneer het dieet rijk is aan vezels en minimaal bewerkte plantaardige voeding. Plantaardige voeding bevat namelijk veel antioxidanten en fytochemicaliën, en minder kankerverwekkende stoffen uit vlees​

Nierziekten en andere stofwisselingsziekten

Op lange termijn is een plantaardig dieet geassocieerd met een lager risico (tot 26%) op het ontwikkelen van chronische nierziekte. Bovendien verbetert het dieet het cholesterolprofiel bij mensen met nierziekten. Meer vezel binnenkrijgen via plantaardige producten biedt daarnaast bescherming tegen ontstekingsziekten zoals endometriose.​

Parkinson

Recente studies tonen minder risico op ziekten zoals Parkinson bij mensen die veel groente, noten en thee consumeren.​

Vroege dood