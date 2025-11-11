Indieners hopen dat 'mestwet' op agenda kabinetsformatie komt

DEN HAAG (ANP) - ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis hoopt dat een wetsvoorstel voor verduurzaming van de melkveehouderij dat hij samen met NSC'er Harm Holman heeft ingediend, onderwerp wordt in de kabinetsformatie. Zo niet, dan zoekt hij "bondgenoten" om de wet te helpen verdedigen in de Tweede Kamer. Holman neemt dinsdag afscheid, zijn partij behaalde geen zetels bij de verkiezingen.

Kern van het wetsvoorstel is dat melkveehouders de mest van hun dieren grotendeels kwijt kunnen op hun eigen grond of bijvoorbeeld bij akkerbouwers in de buurt. Over deze zogenoemde grondgebondenheid wordt al jaren gesproken, maar dat heeft tot dusver nog niet geleid tot concreet ander beleid.

De indieners hebben hun voorstel op een aantal punten aangepast naar aanleiding van kritiek vanuit de landbouwsector. Het is nu officieel aanhangig gemaakt en naar de Raad van State gestuurd. Grinwis verwacht dat er wel drie maanden overheen gaan voordat die met een advies komt over deze "complexe" wet.