ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en gewonden bij aanval op hotel in Beiroet

Samenleving
door anp
zondag, 08 maart 2026 om 2:15
anp080326004 1
BEIROET (ANP) - Bij een gerichte Israëlische aanval op een appartement in een hotelgebouw in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn in de nacht van zaterdag op zondag minstens vier doden gevallen. Ook zouden er zeker tien gewonden zijn. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.
Het gaat om het Ramada Plaza hotel in de wijk Raouche in het centrum van Beiroet. Op X zijn beelden te zien van rookontwikkeling in en rond het hotel.
Het is de eerste dergelijke aanval in het hart van de Libanese hoofdstad sinds de vijandelijkheden tussen Israël en Hezbollah vorige week zijn hervat.
Israël heeft nog geen commentaar gegeven.
loading

POPULAIR NIEUWS

P20250319MR-1517

The Economist: Donald Trump moet snel stoppen

Scherm­afbeelding 2026-03-07 om 06.38.06

Aardige Diederik Gommers is helemaal niet aardig

generated-image (3)

Qatar waarschuwt dat oorlog in Golf energieleveringen ‘binnen dagen’ helemaal stillegt

anp070326004 1

Poetin staat vierkant achter Iran

gandr-collage

Johan Derksen weigert Nieuws van de Dag, Talpa boos

schermafbeelding 2017 09 17 om 075108

Aan je poep valt te zien of je gaat afvallen

Loading