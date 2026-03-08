Doden en gewonden bij aanval op hotel in Beiroet

BEIROET (ANP) - Bij een gerichte Israëlische aanval op een appartement in een hotelgebouw in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn in de nacht van zaterdag op zondag minstens vier doden gevallen. Ook zouden er zeker tien gewonden zijn. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.

Het gaat om het Ramada Plaza hotel in de wijk Raouche in het centrum van Beiroet. Op X zijn beelden te zien van rookontwikkeling in en rond het hotel.

Het is de eerste dergelijke aanval in het hart van de Libanese hoofdstad sinds de vijandelijkheden tussen Israël en Hezbollah vorige week zijn hervat.

Israël heeft nog geen commentaar gegeven.