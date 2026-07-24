Doden en gewonden bij aanvallen tussen Rusland en Oekraïne

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Bij Russische aanvallen op de regio rond de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn vrijdag zes doden gevallen, meldt president Volodymyr Zelensky. Bij bombardementen op de oostelijke stad Slovjansk vielen daarnaast vijf doden en negen gewonden, zei de gouverneur eerder.

Tientallen mensen raakten gewond bij de aanvallen in de buurt van Kyiv, zei Zelensky. Het is zeldzaam dat Rusland overdag in plaats van 's nachts aanvallen uitvoert.

De gouverneur van de Russische plaats Kirov zei dat er zes doden en 26 gewonden vielen bij Oekraïense aanvallen. Kirov ligt op zo'n 1000 kilometer afstand van de frontlinie. Zelensky zei eerder dat Oekraïne een militaire locatie in de stad had geraakt.

Het Russische ministerie van Defensie zei in de afgelopen week 27 Oekraïense schepen te hebben geraakt en twee Oekraïense dorpen in de regio Kharkiv te hebben ingenomen.