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IJsstadion Thialf getroffen door cyberaanval

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 13:54
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HEERENVEEN (ANP) - IJsstadion Thialf in het Friese Heerenveen is onlangs getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL Nieuws. Volgens haar is de impact van de aanval "nihil".
Thialf schrijft op de website dat er direct "zorgvuldig forensisch onderzoek gedaan door meerdere externe- en interne professionals. Het onderzoek liet zien dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Tijdens het onderzoek zijn alle direct betrokken partijen geïnformeerd en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen."
Volgens RTL Nieuws zouden de cybercriminelen losgeld eisen in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. De woordvoerder wil daar niet op ingaan en ook geen andere vragen beantwoorden. RTL NIeuws meldt dat Thialf gehackt is door The Gentlemen, een nieuwe cybercriminele groepering die actief is sinds de zomer van vorig jaar. Hoeveel losgeld is geëist, is onbekend.
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