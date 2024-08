Doden en gewonden bij busongeval in Turkije

ANKARA (ANP/AFP) - Bij de Turkse hoofdstad Ankara zijn 9 doden en 26 gewonden gevallen bij een busongeval, meldt de regionale gouverneur. De bus botste vrijdag in de omgeving van Ankara tegen een pilaar van een verkeersbrug.

Gouverneur Vasip Sahin meldt op basis van voorlopige informatie dat de chauffeur achter het stuur in slaap is gevallen. Er zijn geen signalen dat hij probeerde te remmen. Het openbaar ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart.

Volgens de krant Hürriyet is de chauffeur overleden. Op beelden van na de crash is te zien dat de schade aan het voertuig enorm is. Reddingswerkers hebben inzittenden uit het wrak van de bus gehaald, melden media.

Geen Nederlanders

Het ongeval vond rond 05.00 uur plaats ter hoogte van Polatli. Deze stad ligt iets ten zuidwesten van Ankara. De passagiersbus was volgens Turkse media onderweg van Izmir aan de westkust naar Agri in het oosten van Turkije, bijna 1400 kilometer verderop.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat er tot nu toe geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders bij betrokken zijn.