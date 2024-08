Vorsselman en Konijn droomden heel stiekem van medaille in kajak

VAIRES-SUR-MARNE (ANP) - Kajaksprintsters Ruth Vorsselman en Selma Konijn droomden na het bereiken van de finale van de K2 heel stiekem van een medaille. Ze werden uiteindelijk achtste in hun eerste olympische eindstrijd.

"We zijn heel blij dat we de finale hebben bereikt. De finale was niet onze toprace, want je hoopt daar je allerbeste race ooit neer te zetten", zei Vorsselman (27). "Je bent natuurlijk al heel diep gegaan in de halve finale. Ik vond de races wel kort na elkaar."

In de ochtend noteerde het Nederlandse duo in de halve eindstrijd nog de derde tijd op de roeibaan bij Vaires-sur-Marne. "Natuurlijk denk je daarna wel na over een medaille, want je gaat niet een wedstrijd in om achtste te worden, je begint altijd om te winnen", aldus Konijn (25). Haar partner: "En als je naar de halve finales keek, dan lagen we er best goed voor. Maar het is niet dat we de topfavorieten waren."

Los Angeles

Volgens Konijn was het best een spannende dag. "Je gaat iets doen wat je nog nooit gedaan hebt, dus er komt wel wat spanning bij kijken. Het is in die zin niet normaal voor ons." Vorsselman: "Het zijn onze eerste Spelen. Het is superbijzonder om mee te maken, bijvoorbeeld dat er vanaf het begin tot het eind langs de kant alléén maar mensen zaten."

Vorsselman en Konijn hebben de intentie om samen door te gaan en ook over vier jaar in Los Angeles samen in de K2 uit te komen. Ze doen nog individueel mee in Parijs, waar ze vervolgens nog wat van de olympische sferen in de stad mee hopen te krijgen. "We willen nog de Eiffeltoren zien met de olympische ringen en een kijkje nemen in het TeamNL Huis. Wij hebben een hotel bij de roeibaan, maar kijken ernaar uit ook nog iets van Parijs te zien", aldus Konijn.