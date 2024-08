Gidsen geen schuld aan dood Nederlanders bij lawine in Tirol

INNSBRUCK (ANP) - De vier berggidsen die met een groep van zeventien Nederlanders in april in Oostenrijk door een lawine werden getroffen, worden niet vervolgd. De openbaar aanklager in Innsbruck meldt aan het ANP dat het onderzoek naar hen is stopgezet. Drie Nederlanders kwamen door de lawine om het leven, een vierde bracht een nacht door in het ziekenhuis.

De slachtoffers waren 33, 35 en 60 jaar, de man die een nacht in het ziekenhuis doorbracht was toen 32 jaar. De groep maakte op 11 april met de gidsen een tocht in het skigebied van Vent, in Tirol. Ze werden in de ochtend overvallen door een grote lawine, veroorzaakt door een kleinere.

De aanklager concludeert dat de gidsen dit niet hadden kunnen voorzien. "De berggidsen treft dus geen blaam", aldus de aanklager. Een expert heeft hun geschiktheid, voorbereiding en communicatie als "zeer goed en uiterst zorgvuldig" beoordeeld.