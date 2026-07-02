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Doden en gewonden bij grote Russische aanval op Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 5:08
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KYIV (ANP/DPA/RTR) - Verschillende Oekraïense steden zijn in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een golf van Russische raketaanvallen en drone-aanvallen. Daarbij zijn zeker twee doden en zestien gewonden gevallen, meldt het militaire hoofd van Kyiv, Tymur Tkatsjenko.
In de Oekraïense hoofdstad zouden woongebouwen, waaronder een hotel, in brand zijn gevlogen en zijn flatgebouwen beschadigd of verwoest. Ook zou een negen verdiepingen tellend gebouw gedeeltelijk zijn ingestort, aldus de burgemeester van Kyiv, Vitali Klitsjko, op Telegram.
Volgens The Kyiv Independent zijn er tientallen raketten en kruisraketten afgevuurd. De exacte omvang van de schade is niet direct duidelijk. De nieuwssite omschrijft de aanval als een van de zwaarste sinds het begin van de Russische invasie in 2022.
Inwoners van Kyiv hebben hun toevlucht gezocht in metrostations.
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