ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en gewonden bij Israëlische aanvallen op Libanon

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 16:13
anp081125105 1
BEIROET/TEL AVIV (ANP/DPA) - Bij nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon zijn volgens het Libanese persbureau NNA meerdere doden en gewonden gevallen. Twee broers kwamen om toen hun auto aan de voet van de berg Hermon in het zuidoosten van het land onder vuur kwam.
Eerder op zaterdag raakten bij een luchtaanval op een auto in Bint Jbeil, circa 4 kilometer ten noorden van de grens met Israël, zeven mensen gewond. In dezelfde streek vielen ook een dode en vier gewonden bij een Israëlische aanval.
Israël heeft de aanvallen bevestigd en spreekt over wapensmokkelaars voor de Libanese sjiitische beweging Hezbollah. Ongeveer een jaar geleden werd er na een bloedige strijd in Zuid-Libanon een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah gesloten. Onder druk van Israël en de VS moet Hezbollah sindsdien ontwapend worden, maar dat werkt de beweging in Israëlische ogen tegen.
De Europese Unie heeft de aanvallen veroordeeld en Israël opgeroepen zich aan het bestand te houden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2590737901

Ex-dieven onthullen: zo zien zij dat jouw huis een makkelijk doelwit is

shutterstock_2683546359

Rust in je portemonnee: Tien direct toepasbare bespaartips voor iedereen

gandr-collage (27)

De comeback van vergeten technologie: waarom faxen in Japan weer hip zijn

anp071125178 1

Dankzij Dilan zit het al vast. Verkenner Koolmees ziet voor kerst geen nieuw kabinet op bordes

170599377_m

Semaglutide in pilvorm werkt verbluffend goed: mensen verliezen een achtste van hun gewicht

shutterstock_646729540

Vroeger heette het een dutje, nu is het hip: helpt een powernap echt?

Loading