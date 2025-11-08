Doden en gewonden bij Israëlische aanvallen op Libanon

BEIROET/TEL AVIV (ANP/DPA) - Bij nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon zijn volgens het Libanese persbureau NNA meerdere doden en gewonden gevallen. Twee broers kwamen om toen hun auto aan de voet van de berg Hermon in het zuidoosten van het land onder vuur kwam.

Eerder op zaterdag raakten bij een luchtaanval op een auto in Bint Jbeil, circa 4 kilometer ten noorden van de grens met Israël, zeven mensen gewond. In dezelfde streek vielen ook een dode en vier gewonden bij een Israëlische aanval.

Israël heeft de aanvallen bevestigd en spreekt over wapensmokkelaars voor de Libanese sjiitische beweging Hezbollah. Ongeveer een jaar geleden werd er na een bloedige strijd in Zuid-Libanon een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah gesloten. Onder druk van Israël en de VS moet Hezbollah sindsdien ontwapend worden, maar dat werkt de beweging in Israëlische ogen tegen.

De Europese Unie heeft de aanvallen veroordeeld en Israël opgeroepen zich aan het bestand te houden.