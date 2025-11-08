ECONOMIE
Veldrijdster Van der Heijden verovert voor het eerst EK-titel

Sport
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 16:14
MIDDELKERKE (ANP) - Veldrijdster Inge van der Heijden is voor het eerst Europees kampioen geworden. De 26-jarige Brabantse kwam na zes ronden in het Belgische Middelkerke solo over de finish. Met Lucinda Brand als tweede en Aniek van Alphen als derde was het podium geheel Nederlands.
Van der Heijden nam meteen de koppositie bij de start, waar Brand achterop raakte. Aan het einde van de eerste ronde had ze 21 seconden voorsprong en dat werd niet meer minder. Na zes ronden finishte Van Alphen als tweede op 41 seconden. De Italiaanse Sara Casasola werd na een val op ruim twee minuten vierde.
Van der Heijden is de achtste Nederlandse Europees kampioene op rij. Ze volgt Fem van Empel op, die de laatste drie keer de titel had veroverd. Van Empel meldde zich afgelopen week af. Na ziekte was ze nog niet geheel fit.
