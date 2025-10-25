Labour kiest Starmer-criticus als plaatsvervangend partijleider

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regeringspartij Labour heeft een criticus van premier Keir Starmer gekozen als plaatsvervangend partijleider. Lucy Powell werd vorige maand nog door Starmer afgezet als fractieleider in het Lagerhuis, maar is nu na Starmer de belangrijkste leider van de partij.

Powell won een interne verkiezing binnen Labour, nadat Angela Rayner begin september had moeten opstappen. Zij was in opspraak geraakt door belastingfraude.

De 51-jarige Powell versloeg zaterdag onderwijsminister Bridget Phillipson met 54 procent van de stemmen. In haar overwinningsspeech riep ze de regering op zich weer te focussen op linkse en progressieve waarden. Labour zou volgens haar niet moeten meegaan in de retoriek van de radicaal-rechtse partij Reform UK over bijvoorbeeld migratie. "We zullen niet winnen als we proberen om nog meer Reform te zijn dan Reform zelf, maar wel door een brede progressieve consensus te bouwen."

Labour staat in de meeste peilingen ver onder het Reform van Nigel Farage.