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Doden en gewonden bij schietpartij op Thaise school

Samenleving
door anp
vrijdag, 07 augustus 2026 om 7:02
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BANGKOK (ANP/AFP) - Een leerling heeft vrijdag op een school in Thailand een leraar doodgeschoten en vier mensen verwond. Daarna pleegde de schutter zelfmoord. Dat heeft een politiecommandant tegen persbureau Reuters gezegd.
Onder de gewonden zijn een leraar en drie leerlingen. De schietpartij vond in de ochtend plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van de hoofdstad Bangkok. De politie heeft de schutter geïdentificeerd als een leerling van de school.
Thailand heeft naar schatting ongeveer 10 miljoen vuurwapens in omloop, ongeveer één per zeven inwoners. Het land is de afgelopen jaren vaker getroffen door dodelijke schietpartijen.
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