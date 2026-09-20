Zes zinnen die verraden dat iemand alles binnenhoudt

Ze klinken aardig, behulpzaam en volstrekt normaal. Toch zijn er zes alledaagse zinnetjes waarmee een gesprek juist wordt dichtgegooid — en wie ze dagelijks gebruikt, merkt dat zelf vaak niet.

Iedereen kent iemand die nooit iets vertelt. Geen zorgen, geen twijfels, en opvallend genoeg ook geen successen. Niet omdat er niets is, maar omdat delen voor sommige mensen simpelweg geen optie voelt. Wie oplet, hoort dat terug in een handvol vaste formuleringen die het gesprek vriendelijk maar effectief afsluiten.

De zes zinnen

"Hoe is het met jou?" — de vraag als bliksemafleider, gesteld voordat de ander iets terug kan vragen.

"Het is niet zo ernstig."

"Ik regel het wel."

"Geeft niks, het komt wel goed."

"Ik heb niemand nodig."

"Dat zien we later wel."

Geen van deze zinnen is verkeerd. Het punt is de frequentie: wie er altijd op terugvalt, gebruikt ze niet als antwoord maar als deur die dichtgaat. En dat is geen test — het zijn signalen, geen diagnose.

"Ik regel het wel" is zelden een mededeling over planning. Het is een mededeling over afstand.

Waarom het schild zo aantrekkelijk is

Deze zinnen zijn beleefd, en dat is precies hun functie. Ze voorkomen dat de ander zich opgelaten voelt, dat er doorgevraagd wordt, dat er iets moet worden toegegeven. In de psychologie heet het structureel wegdrukken van emotie onderdrukking: je voelt wel, maar je laat het niet zien.

Op korte termijn werkt dat. Op langere termijn is de balans minder gunstig. Mensen die emoties gewoonlijk onderdrukken, uiten minder positieve gevoelens, ervaren méér negatieve gevoelens en rapporteren een lager welzijn dan mensen die een situatie leren herwaarderen. Hun contacten met anderen verlopen ook merkbaar moeizamer. Het schild houdt niet alleen de pijn buiten, maar ook de mensen.

Het schild houdt niet alleen de pijn buiten, maar ook de mensen.

Als woorden voor gevoelens ontbreken

Bij een deel van de mensen zit er meer achter dan terughoudendheid. Alexithymie — letterlijk: geen woorden voor gevoelens — is de aanhoudende moeite om eigen emoties te herkennen, te onderscheiden en te benoemen. Wie daar sterk op scoort, grijpt aantoonbaar vaker naar onderdrukken en vermijden en minder vaak naar herwaarderen. Niet uit onwil, maar omdat het vocabulaire ontbreekt.

Alexithymie Alexithymie is geen ziekte of diagnose, maar een persoonlijkheidskenmerk. Schattingen van hoe vaak het voorkomt lopen uiteen van zes tot ongeveer tien procent van de bevolking, afhankelijk van meting en onderzoeksgroep. Mannen scoren er in bevolkingsonderzoek gemiddeld wat hoger op dan vrouwen.

Wat je er als naaste mee kunt

Doorzagen helpt niet; dat versterkt het schild alleen. Wat wel werkt, is onopvallend ruimte laten. Stel een tweede vraag in plaats van een oplossing aan te dragen. Benoem wat je ziet zonder er een oordeel aan te hangen. Kies een moment waarop er niets op het spel staat — in de auto, tijdens het lopen — in plaats van een aangekondigd gesprek.

En kom je de zes zinnen in je eigen mond tegen: dat is geen karakterfout. Het is het moment om één keer iets anders te zeggen dan "ik regel het wel".

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