Doden door Israëlische aanvallen Gaza bij onder meer schoolgebouw

GAZA-STAD (ANP/RTR) - In de Gazastrook zijn zaterdag meerdere mensen gedood door aanvallen van Israël. Zo heeft volgens hulpverleners een bombardement bij een schoolgebouw in vluchtelingenkamp Shati in het westen van Gaza-Stad zeker tien mensen het leven gekost.

De school werd gebruikt als schuilplaats voor ontheemde families. Minstens twintig mensen raakten gewond.

Palestijnse gezondheidsfunctionarissen zeggen dat bij verschillende aanvallen in totaal dertig mensen zijn omgekomen in Gaza. Het Israëlische leger meldt op zijn beurt dat het zaterdag twee raketten heeft onderschept die vanuit het noorden van Gaza richting Israël zijn afgevuurd.