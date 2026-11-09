Doden en gewonden door explosie bij Turkse ijzer- en staalfabriek

IZMIR (ANP/AFP) - Door een explosie bij een ijzer- en staalfabriek nabij Izmir in Turkije zijn zeker zes werknemers omgekomen. Ruim tien mensen raakten volgens het kantoor van de gouverneur gewond.

In een verklaring meldt het kantoor dat reddingswerkers nog zoeken naar ongeveer tien vermisten, die zich vermoedelijk onder het puin van de fabriek in Aliaga, ongeveer 60 kilometer ten noorden van Izmir, bevinden.

In eerste instantie meldde het kantoor drie doden en veertien gewonden. Een van de gewonden kwam echter te overlijden en de lichamen van twee mensen werden onder het puin vandaan gehaald.

Gietproces vloeibaar staal

De explosie vond plaats rond 12.00 uur lokale tijd, toen een kraan in een grote industriële oven terechtkwam die werd gebruikt tijdens het gietproces van vloeibaar staal.

"Helaas lijkt het er op basis van de voorlopige informatie op dat er een groot aantal arbeiders is overleden of gewond is geraakt. Het exacte aantal zal duidelijk worden wanneer het wrak is verwijderd", reageerde de burgemeester van Izmir, Cemil Tugay, op X.