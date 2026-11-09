Hoor je 's avonds geritsel in de kruipruimte of zie je vettige strepen langs de muur van de schuur? Dan is gif vaak het eerste waar je aan denkt. Als particulier mag je het niet gebruiken, en ook in de handen van een bestrijder lost het de overlast niet op. Wat er wél toe doet, is een opening van ongeveer anderhalve centimeter.

Zo'n klein gat is genoeg voor een rat om je huis binnen te komen, zegt het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Meer meldingen betekent niet meer ratten

Omroep Gelderland liep op 7 november mee met rattenjager Boy van Erp. Op een erf in Alphen aan de Maas jaagt hij 's nachts op ratten met een luchtbuks, een nachtkijker en een warmtebeeldkijker. Voor de luchtbuks heeft hij een ontheffing. In de koudere maanden komen er meer meldingen binnen van ratten in woningen. Gerhard Geurtse van het KAD zegt tegen de omroep dat de rattenpopulatie daardoor niet automatisch groeit. De dieren zoeken in de kou vaker beschutting en voedsel bij mensen.

Ook de oogst speelt mee. Als de mais en het graan van het land zijn, hebben ratten daar minder voedsel en dekking. Schuren met veevoer worden dan aantrekkelijker. "Ze passen zich feilloos aan onze leefwijze aan", zei Geurtse tegen streekomroep RN7.

Schieten en klemmen halen alleen de ratten van nu weg

Volgens Geurtse kunnen schieten en klemmen deel uitmaken van de aanpak. Maar wie alleen de aanwezige ratten doodt, is er niet vanaf. Zolang er voedsel en beschutting zijn, nemen nieuwe ratten hun plek in. Richard Piké van Van der Velden Bestrijdingsdienst zegt hetzelfde: "Je moet ervoor zorgen dat er geen permanent voedselaanbod is. Als ratten het naar hun zin hebben, krijg je ze niet zomaar weg."

Gif mag niet, en bij een op de zes ratten werkt het niet

Sinds 1 januari 2023 mogen particulieren geen rattengif op basis van bloedverdunners meer kopen of gebruiken, binnen noch buiten. Alleen gecertificeerde bestrijders mogen die middelen nog inzetten. Geurtse noemt gif een laatste en onwenselijke optie.

Daar is een reden voor. Bij landelijk onderzoek van het KAD en Wageningen University & Research was 17 procent van de bruine ratten resistent tegen de gangbare middelen, ongeveer een op de zes. De monsters werden in 2021 verzameld. Bij de meting van 2012 lag dat aandeel nog op 25 procent, maar resistentie kwam nu wel in meer regio's voor. Een resistente rat overleeft het gif en krijgt jongen, zodat de eigenschap in de populatie blijft. Bij huismuizen ligt het percentage nog hoger, schreef WEL eerder in een stuk over muizen en gif

Gif valt dus af. Je wint het meest met de opening waardoor de rat binnenkomt.

Anderhalve centimeter of twee?

Het KAD houdt ongeveer anderhalve centimeter aan. Bestrijder Rentokil noemt 20 millimeter voor een rat en 6 millimeter voor een muis. Wie de krappere maat aanhoudt, zit dus veilig. In ons stuk over acht maatregelen tegen ratten rond je huis adviseerden we al om alles vanaf een halve centimeter dicht te maken met stevig materiaal zoals staalwol. Ventilatieopeningen moeten open blijven: daar zet je een rooster of fijn gaas voor. Zo houd je ook muizen buiten.

Zo controleer je deze week je huis

Zoek naar sporen. Uitwerpselen en vettige strepen langs muren wijzen volgens het KAD op vaste looproutes. Daar zit vaak ook de ingang.

Kijk niet alleen naar de gevel. Bruine ratten komen volgens Milieu Centraal ook binnen via kapotte rioleringen, putjes en de afvoer van regenwater.

Haal het eten weg. Ruim voedselresten op, bewaar dierenvoer in afgesloten bakken en geef ratten zo weinig mogelijk plekken om te schuilen.

Vangen mag. Bruine ratten zijn niet beschermd, dus op je eigen terrein mag je ze vangen met een val of klem die speciaal voor ratten bedoeld is.

Ruim een dode rat snel op, met handschoenen aan.

Huur je, of zitten de ratten bij meerdere woningen tegelijk? Dan ligt de bestrijding niet altijd alleen bij jou. Heeft je gemeente een uitgebreide serviceovereenkomst met het KAD, dan laat het KAD soms gratis vaststellen welk dier je in huis hebt. Op de site van je gemeente kun je nagaan of zo'n afspraak bestaat.