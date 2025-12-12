Jetten wil snel einde 'desastreus' mestbeleid minister Wiersma

DEN HAAG (ANP) - D66-leider en beoogd premier Rob Jetten hoopt dat er "heel snel" een nieuw kabinet komt, zodat een einde komt aan het "desastreuze" mestbeleid van demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB). "Het zou schandalig zijn als dit doorgaat, omdat het uiteindelijk boeren op nog grotere afstand zet en de komende jaren nog grotere maatregelen moeten worden genomen", aldus Jetten vrijdag voor aanvang van formatiegesprekken tussen D66, CDA en VVD.

Haagse bronnen meldden donderdag dat minister Robert Tieman (Infrastructuur en Waterstaat) vreest dat de waterkwaliteit achteruitgaat als het mestbeleid van zijn BBB-partijgenoot Wiersma doorgaat. Na een hoogopgelopen conflict en druk vanuit de BBB ging hij toch akkoord. Maar die instemming zou Wiersma niet hebben gekregen van VVD-staatssecretaris Thierry Aartsen, die binnen hetzelfde ministerie van I&W gaat over de luchtkwaliteit.

Jetten is "blij om te lezen" dat er in het kabinet weerstand is tegen het mestbeleid dat volgens hem "zeer onverstandig" zou zijn.