Doden en gewonden door ontsporen iconische kabeltram in Lissabon

LISSABON (ANP/RTR) - In de Portugese hoofdstad Lissabon is een iconische kabeltram ontspoord. Daarbij zijn volgens CNN Portugal zeker drie doden gevallen en twintig mensen gewond geraakt.

Het gaat om de Glória-funiculaire, die ook populair is onder toeristen. De tram stamt uit 1885 en verbindt de binnenstad van Lissabon met een hoger gelegen gedeelte. Er passen 42 mensen in de wagon.

Op foto's is te zien dat meerdere brandweerwagens en ambulances zijn uitgerukt. De tram zelf lijkt vrijwel verwoest. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.