Unilever wil kwart topmanagers vervangen

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 20:49
anp030925189 1
BOSTON (ANP/BLOOMBERG) - Unilever verwacht dit jaar een kwart van de tweehonderd topmanagers binnen het bedrijf te vervangen. Dat heeft topman Fernando Fernandez woensdag gezegd tijdens een conferentie in Boston. De plannen maken deel uit van een reorganisatie binnen het concern achter merken als Axe en Knorr.
"Unilever heeft inconsistent gepresteerd", aldus de topman. Hij beschreef het bedrijf als een "opgeblazen organisatie" met een inconsistente prestatiecultuur. "We hebben onze focus op volumegroei verloren."
Fernandez volgde de Nederlander Hein Schumacher in maart op als topman van Unilever. Onder Schumacher kondigde het bedrijf een reorganisatie aan waarbij ongeveer 7500 kantoorbanen verloren gingen tegen 2026. Fernandez vertelde dat Unilever het aantal kantoorbanen de afgelopen anderhalf jaar al met 18 procent heeft teruggedrongen.
