Staat schiet chemiebedrijf Avantium te hulp met miljoenensubsidie

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet schiet chemiebedrijf Avantium te hulp met een subsidie van 15 miljoen euro, in ruil voor aandelen. Dat meldt demissionair klimaatminister Sophie Hermans (VVD) aan de Tweede Kamer. Het geld komt uit het Klimaatfonds, waarin middelen opzij zijn gezet voor hulp aan bedrijven om te verduurzamen.

Avantium bereikte onlangs een akkoord met geldschieters over nieuwe financiering. Onderdeel daarvan is een aandelenuitgifte van 65 miljoen euro, waaraan de overheid indirect zal deelnemen. De producent van grondstoffen hoopt snel een nieuwe fabriek in Delfzijl in gebruik te nemen, maar het duurt nog even voordat daar winst wordt gemaakt. Met dit bedrag kan het bedrijf naar verwachting tot medio 2027 vooruit.

Aan de investering zijn wel voorwaarden verbonden. Zo zijn afspraken gemaakt om het intellectueel eigendomsrecht van Avantium in Nederlandse handen te houden. De Staat mag een waarnemer benoemen om de bedrijfsvoering in de gaten te houden en bestuurders moeten tot eind 2027 een loonoffer en een bonusverbod accepteren.