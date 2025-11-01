ECONOMIE
Doden en gewonden door uit de hand gelopen familievete op Kreta

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 17:58
HERAKLION (ANP/AFP) - Bij een schietpartij op het Griekse eiland Kreta zijn twee mensen omgekomen en meerdere gewonden gevallen, melden Griekse staatsmedia. Het incident houdt vermoedelijk verband met een familievete.
Bij de schietpartij in het bergdorp Vorizia, zo'n 52 kilometer ten zuidwesten van de eilandhoofdstad Heraklion, werden volgens persbureau ANA hagelgeweren en AK-47-aanvalsgeweren gebruikt. De politie heeft nog niemand gearresteerd en sommige van de betrokkenen zouden naar een nabijgelegen ravijn zijn gevlucht.
Het incident vond plaats enkele uren nadat een huis in aanbouw in het dorp met een explosief was belaagd, aldus tv-zender ERT. Zwaarbewapende politieagenten hebben het dorp omsingeld zodat ambulances de gewonden kunnen ophalen.
Illegaal wapenbezit is wijdverbreid op Kreta. Tijdens bruiloften en festivals wordt er vaak met geweren geschoten als uiting van vreugde. Afgelopen zondag werd een man doodgeschoten tijdens een dorpsfeest in West-Kreta.
