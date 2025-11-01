Schaatsster Kok met overmacht Nederlands kampioen op 500 meter

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok is bij de NK afstanden voor de vijfde keer Nederlands kampioen op de 500 meter geworden. De drievoudig wereldkampioene op deze afstand was met 37,00 ook de snelste op de tweede 500 meter. Het zilver ging naar Anna Boersma en het brons naar Marrit Fledderus.

Kok had eerder met 37,10 de beste tijd neergezet op de eerste 500 meter. Daarmee was ze ruim een halve seconde sneller dan Boersma en achter haar Fledderus, Angel Daleman en Jutta Leerdam.

Op de tweede 500 meter slaagde Leerdam er niet in zich te verbeteren, maar haar concurrenten deden dat ook niet. Suzanne Schulting reed 37,84 en kwam daarmee 0,02 seconde tekort voor een plek in de top 5. Boersma verbeterde haar eigen toptijd naar 37,44. Fledderus was met 37,41 net sneller dan Boersma.

De Nederlandse titel wordt bepaald in een klassement over twee ritten. Voor de kwalificatie voor de wereldbeker komen de vijf schaatssters met de snelste 500 meter in aanmerking. Dat zijn naast de top 3 Daleman en Leerdam.