Doden en tientallen gewonden door bombardement Beiroet

Samenleving
door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 10:26
BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Israëlische bombardementen hebben in het centrum van Beiroet het leven gekost aan zeker twaalf personen. Dat melden de Libanese autoriteiten, die ook spreken over 41 gewonden.
Libanese staatsmedia hebben eerder bericht dat aanvallen zonder waarschuwing plaatsvonden in het dichtbevolkte gebied. Op beelden is te zien dat rook opstijgt.
Israël zegt in Libanon aanvallen uit te voeren op het pro-Iraanse Hezbollah. Die groep reageerde met raketbeschietingen op Israël na de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran.
Kinderen
Internationaal bestaat grote bezorgdheid over de gevolgen van de strijd voor burgers. Volgens overheidscijfers zijn deze maand in Libanon zeker 111 kinderen omgekomen door Israëlische aanvallen.
"Dat is elke dag sinds het begin van de oorlog een klas vol kinderen die in Libanon gewond raakt of omkomt", concludeert Ted Chaiban van UNICEF.
Ook elders in de regio belanden burgers in de vuurlinie. Israël meldde woensdag de dood van een ouder stel door een Iraanse aanval.
