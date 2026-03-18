Advocaat gaat Van Persie leren hoe hij van Feyenoord weer een team kan smeden

Dick Advocaat gaat Feyenoord -trainer Robin van Persie tot het einde van het seizoen adviseren. Zijn rol is op de achtergrond en de 78-jarige oud-trainer van de club zal niet in de dug-out plaatsnemen, meldt de nummer 2 van de Eredivisie.

"Ik ken Robin al bijna twintig jaar, en onze band is altijd goed geweest. Toen ik hier trainer was, heeft hij als voormalig topspits zijn kennis willen delen met de aanvallers die we bij Feyenoord hadden rondlopen. En nu kan ik hem op mijn beurt steunen. Dat doe ik graag", reageert Advocaat, die onlangs om privéredenen stopte als bondscoach van Curaçao, waarmee hij zich had geplaatst voor het WK. Van 2019 tot 2021 was Advocaat trainer van Feyenoord.

Witte zakdoekjes

De oud-bondscoach van onder meer het Nederlands elftal hielp tien jaar geleden toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst al in een vergelijkbare adviseursrol bij de club uit Rotterdam. Nu wordt dat opnieuw nodig geacht vanwege de moeizame prestaties onder de vorig jaar aangestelde Van Persie. De afgelopen weken riepen supporters steeds luider om zijn vertrek. In de laatste zeven wedstrijden moet Feyenoord de tweede plek en daarmee plaatsing voor de Champions League veiligstellen.

"Uiteraard hebben we als clubleiding, zeker de laatste dagen, heel veel gesproken over hoe we het team en de staf kunnen helpen in deze belangrijke fase van de competitie", verklaart Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. "De eerste keer dat ik bij Robin de naam van Dick Advocaat liet vallen, reageerde hij direct zeer enthousiast. Eenzelfde enthousiasme bemerkte ik vervolgens bij mijn eerste gesprek met Advocaat, dus was één en één deze week snel twee. Na nog een goed gesprek dinsdagavond zal hij zich dan ook woensdag al melden op 1908 en daar zijn we heel blij mee." 1908 is het trainingscomplex van de trots van Rotterdam.