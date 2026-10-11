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Doden en tientallen gewonden door zwaar busongeluk in Turkije

Samenleving
door anp
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BURSA (ANP/AFP) - Door een ernstig ongeluk in het westen van Turkije zijn zondag zeker elf mensen om het leven gekomen en raakten minstens 27 mensen gewond, melden de autoriteiten.
Het ongeluk gebeurde bij een oprit naar de snelweg tussen Bursa en de kuststad Izmir. Een bus kwam door een nog onbekende oorzaak tot botsing met een vrachtwagen en kantelde.
Hulpdiensten werden direct naar de plek van het ongeval gestuurd, schreef minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Ciftçi op X. "We volgen de situatie nauwgezet in afstemming met alle relevante instanties", voegde hij toe.
Op een foto van het Turkse persbureau DHA is te zien hoe de gekantelde bus dwars over de vangrail hangt, met een verbrijzelde voorruit.
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