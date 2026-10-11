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Politie onderzoekt incidenten Pridewalk Almere

Samenleving
door anp
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ALMERE (ANP) - De politie is bezig met een onderzoek naar de meldingen van incidenten tijdens de Pridewalk in Almere afgelopen vrijdag. Volgens een woordvoerder wordt daarbij onder meer naar beelden gekeken.
De organisatie van de Pridewalk meldt bij Omroep Flevoland dat deelnemers zijn bespuugd en uitgescholden tijdens de protestmars met ongeveer honderd deelnemers. Ook zou een auto, die bij een zebrapad door de voorzitter werd tegengehouden, extra gas hebben gegeven. De voorzitter werd daarbij net niet geraakt, zegt de organisatie, maar er waren wel verwensingen te horen.
"Over één ding kan geen misverstand bestaan: intimidatie, bedreiging en discriminatie accepteren we niet in onze stad", laat locoburgemeester Evert Jan Slootweg zondag in een verklaring weten. "Iedereen moet hier zichtbaar zichzelf kunnen zijn, zonder angst." Slootweg zegt het onderzoek van de politie af te wachten.
De politiewoordvoerder stelt nog niet meer informatie over het onderzoek te kunnen delen.
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