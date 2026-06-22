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Doden en veel gewonden door explosie in aardgascomplex Qatar

Samenleving
door anp
maandag, 22 juni 2026 om 16:10
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RAS LAFFAN (ANP/AFP/RTR) - Bij een grote ontploffing in een industriële zone in Qatar zijn zeker dertien doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was zondag bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. De export van vloeibaar aardgas wordt niet door dit incident getroffen en er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen, aldus de autoriteiten.
Volgens het staatsbedrijf QatarEnergy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. Iran heeft recent aanvallen uitgevoerd op landen waar de VS bases of steunpunten hebben van waaruit ze Iran aanvielen. De grootste Amerikaanse militaire basis in de regio ligt in Qatar, ongeveer 90 kilometer ten zuiden van Ras Laffan.
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